Hizbullah Hayfa'ya Roket Saldırısı Düzenledi

(ANKARA) - Hizbullah roketleri günün erken saatlerinde İsrail'in üçüncü büyük kenti Hayfa'yı vurdu. İsrail medyası, Orta Doğu'nun birçok bölgesine sıçrayan Gazze savaşının birinci yılında ülkenin kuzeyinde gerçekleşen saldırı sonucu 10 kişinin yaralandığını aktardı.

Hizbullah, 7 Ekim'de başlayan Gazze savaşının birinci yılında İsrail'in kuzeyinde bulunan Hayfa kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Hizbullah, Hayfa'nın güneyindeki bir askeri üssü hedef aldığını söyledi. İsrail polisi, "Fadi 1" füzeleriyle gerçekleştirilen saldırı sonucu 10 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, İsrail ordusu, Hizbullah'ın Beyrut'taki istihbarat karargahına ait komuta merkezleri, istihbarat toplama araçları ve ek altyapı tesislerinden oluşan hedefleri vurduğu açıkladı. İsrail, Hizbullah'ı komuta merkezlerini ve silahlarını kasıtlı olarak Beyrut'un merkezindeki konutların altına yerleştirmek ve sivil nüfusu tehlikeye atmakla suçladı.

Dünya çapında protestolara sebep olan ve Orta Doğu'nun birçok bölgesine yayılabilecek bir savaşın birinci yılında, Kudüs ve İsrail'in güneyinde törenler ve protestolar düzenleniyor. Törenler, geçen yıl 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e roket fırlattığı saatte, sabah 06: 29'da başladı.

Hamas'ın İsrail'e karşı "El Aksa Tufanı" adını verdiği 7 Ekim 2023 operasyonunda birçoğu sivillerden oluşan 1.200 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi ise rehin alarak Gazze'ye götürülmüştü.

İsrail güvenlik güçleri, İsrail-Filistin çatışmasının en kanlı döneminin başladığı 7 Ekim 2023'ün birinci yılını geride bırakırken, Filistinlilerin olası saldırılarına karşı bugün için günü İsrail genelinde güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğunu açıkladı.