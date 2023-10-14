İsrail ordusuyla Lübnan'ın güneyinde çatışan Hizbullah Hareketi'nden bir milisin öldüğü açıklandı. Hizbullah, çatışmanın detayları hakkında bilgi vermedi.

Hizbullah Hareketi'nden Bir Milis Hayatını Kaybetti

İsrail ordusuyla Lübnan'ın güneyinde 8 Ekim'den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi bir milisinin öldüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Ali Cevad adlı milisin çatışma sırasında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, Hizbullah milisinin hangi çatışmada ve nerede öldüğüne dair bilgi verilmedi.

Lübnan'ın güney sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Hizbullah, 9 Ekim'de de 3 milisinin İsrail saldırısında öldüğünü duyurmuştu.