Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in ev sahipliğinde gerçekleşen ortak hükümet oturumunda, iki ülkenin karşılıklı ilişkileri ve Bosna Hersek'in AB üyelik süreci ele alındı. Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirme ve geliştirme amaçlarının olduğunu belirtti. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinden memnun olduklarını ve doğal gaz yatırımı istediklerini ifade etti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in ev sahipliğinde iki Batı Balkan ülkesi Hırvatistan ve Bosna Hersek, ortak hükümet oturumu düzenledi.

Oturumda, iki ülkenin karşılıklı ilişkileri ve Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, AB üyesi Hırvatistan'ın tecrübe paylaşımıyla birçok alanda işbirliği konuları görüşüldü.

Ortak hükümet oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, amaçlarının, iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirme ve geliştirmek olduğunu ifade etti.

Düzenlenen oturumun olumlu bir havada geçtiğini aktaran Kristo, tüm bekleyen sorunları çözme niyeti ve iradelerini ifade ettiklerini, ülkeler arasındaki altyapı projelerini konuştuklarını söyledi.

Kristo, Bosna Hersek'teki seçim yasası reformuna da değinerek, "Bu, Bosna Hersek'teki kurumların çalışmaları da dahil olmak üzere ilişkileri ve siyasi koşulları hala zorlayan bir konu. Bosna Hersek'in AB üyelik yolunu daha da hızlandırmak için çözmemiz gereken konular var." diye konuştu.

Hırvatistan'da doğal gaz yatırım isteği

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinden memnun olduğunu belirterek, iki ülkeyi birbirine bağlayan altyapı konusunda da iyileştirme yapılacağına ilişkin söz verdi.

Ülkesinin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminaliyle bölgede stratejik bir önem kazandığına işaret eden Plenkovic, "Bosna Hersek'e doğru ilerleyen doğal gaz boru hatlarına yönelik yatırım yapmak isteriz. Böylece Bosna Hersek'in 'gazlaştırılmasına' yardımcı olabiliriz." ifadesini kullandı.

Plenkovic, bugünkü oturumda birçok konuyu ele aldıklarına işaret ederek, Bosna Hersek sınırı yakınlarında bulunan nükleer enerji santralinden çıkartılan atıklara ilişkin "Asla tehlikeli bir durum söz konusu değil. Düşük ve orta seviyede radyoaktif atıktan bahsediyoruz. Ayrıca diğer ülkelerde de kullanılan teknoloji kullanılacak ve bu ülkelerde hiçbir sorun yaşanmadığını biliyoruz." diye konuştu.

Ülkesinin Bosna Hersek'in AB'ye üyelik sürecine destek olduğunu vurgulayan Plenkovic, 10 yıldır AB üyesi olan Hırvatistan'ın tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

Hırvatistan ve Bosna Hersek arasında birçok alanda işbirliği protokolü de imzalandı.