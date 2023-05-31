Hırvatistan Milli Günü ve Schengen-Euro Bölgesi Katılımı Ankara'da Kutlandı

Hırvatistan Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü ile Schengen ve Euro bölgelerine katılımı dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, yabancı misyon temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Hırvatistan Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü ile Schengen ve Euro bölgelerine katılımı dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, yabancı misyon temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ve Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler adına saygı duruşuyla başlayan kutlamada İstiklal Marşı ve Hırvatistan milli marşı okundu.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Cvitanovic, yakın zamanda Hırvatistan'ın büyük hedeflere ulaştığına değinerek, AB'nin Schengen ve Euro bölgelerine dahil olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin deprem gibi zor zamanlarda Hırvatistan'ın yanında olduğunu, ülkesinin de zor zamanlarda Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan Cvitanovic, "Geçen hafta, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanımızın UNICEF ile deprem bölgesinde, 2 bin öğrenci kapasiteli, 3 büyük konteyner okulun inşasına ilişkin sözleşmeyi imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Cvitanovic, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin de geliştiğini ifade etti.

Kutlamada halk oyunları gösterisi düzenledi.