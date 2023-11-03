Haberler

Hırvatistan'dan Avusturya'ya giden uçak düştü, 4 kişi hayatını kaybetti

 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Hırvatistan'dan Avusturya'nın Salzburg kentine giden küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Uçağın Salzburg'un Lintsching bölgesi yakınlarında düştüğü belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Hırvatistan'dan Avusturya'nın Salzburg kentine giden küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya'da polis, dün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den havalanan "Cirrus SR20" tipi küçük uçağın, 2 saat sonra Salzburg'un Lintsching bölgesi yakınlarında düştüğünü bildirdi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedinin enkazdan çıkarıldığını belirten polis, kimlik tespitinin henüz yapılamadığını ifade etti.

Polis, kazanın nedeninin araştırıldığı kaydetti.

Kaynak: AA / Dünya

Hırvatistan Avusturya Salzburg Kaza Dünya Haberler

title