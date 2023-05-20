Hırvatistan'da kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı

Hırvatistan'ın doğusundaki Kapela Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda kaybolan tek motorlu Cirrus SR-20 tipi küçük uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi. Enkaz arama çalışmalarına en az 120 kişinin katıldığı bildirilen açıklamada, uçağın parçalarının bulunduğu ancak mürettebat ve yolculara ilişkin bir bilgiye henüz ulaşılmadığı kaydedildi.