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Hiroşima'da Atom Bombası: Şair Bun Hashizume'nin Anlatısı

Dünya Haberleri

Dünya, insanlığın en acımasız silahlarından biriyle tam 78 yıl önce tanıştı. ABD atom bombasını ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı. Kentte yaşayan 350 bin kişiden 140 bini hayatını kaybetti. Bombanın yaydığı radyasyon ilerleyen yıllarda da çok sayıda ölüme neden oldu, etkileri uzun yıllar sürdü. Saldırı sırasında 14 yaşında olan Şair Bun Hashizume, atom bombasının Hiroşima'yı vurduğu o günü anlatıyor...

Dünya, insanlığın en acımasız silahlarından biriyle tam 78 yıl önce tanıştı.

ABD atom bombasını ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı.

Kentte yaşayan 350 bin kişiden 140 bini hayatını kaybetti.

Bombanın yaydığı radyasyon ilerleyen yıllarda da çok sayıda ölüme neden oldu, etkileri uzun yıllar sürdü.

Saldırı sırasında 14 yaşında olan Şair Bun Hashizume, atom bombasının Hiroşima'yı vurduğu o günü anlatıyor...

BBC

Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima Japonya Dünya Dünya Haberler

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