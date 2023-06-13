Hintli yetkililer, Biparjoy kasırgası nedeniyle Gujarat'ta 8.000 kişinin tahliye edildiğini açıkladı

Hintli yetkililer, beklenen Biparjoy kasırgası nedeniyle Gujarat eyaletinin kıyılarında yaşayan en az 8.000 kişinin bölgeden tahliye edilerek daha güvenli alanlara yerleştirildiğini duyurdu. Tahliyeler, Gujarat'ın Kutch ve Saurashtra bölgelerinde kıyıdan 10 kilometre içeriye uzanan alanda gerçekleştirildi.

YENİ DELHİ, 13 Haziran (Xinhua) -- Hintli yetkililer, beklenen Biparjoy kasırgası nedeniyle Gujarat eyaletinin kıyılarında yaşayan en az 8.000 kişinin bölgeden tahliye edilerek daha güvenli alanlara yerleştirildiğini duyurdu.

Tahliyeler, Gujarat'ın Kutch ve Saurashtra bölgelerinde kıyıdan 10 kilometre içeriye uzanan alanda gerçekleştirildi.

Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandviya Salı günü basına yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar 8.000 kişi tahliye edilerek Kutch bölgesindeki daha güvenli yerlere nakledildi" dedi. Bakan ayrıca 150.000 ila 200.000 küçük ve büyükbaş hayvanın yüksek bölgelere taşındığını da sözlerine ekledi.

Biparjoy kasırgasıyla mücadeleye yönelik hazırlıkları izlemek üzere Gujarat'ın Kutch bölgesinde bulunan Mandviya, kasırganın etkisini en aza indirmek için Hindistan Hava Kuvvetleri, donanma, sahil güvenlik ve afet yönetimi yetkililerinin yanı sıra federal hükümetten yerel hükümete kadar tüm kurumların birlikte çalıştığını söyledi.

Mandviya, "Kandla'da bulunan ülkenin en büyük limanının faaliyetleri askıya alındı ve burada çalışan işçiler tahliye edildi. Kandla limanı ve Saurashtra kıyı şeridindeki tüm gemiler, kasırgaya kapılmamak için demirlenmiş durumda" dedi.