Hint Kadın Güreşçiler, Başkanın İstifası İçin Yürüyüşe Geçti, Gözaltına Alındı

Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Brij Bhushan Sharan Singh'ın cinsel istismar iddiaları nedeniyle istifa etmesi ve tutuklanması talebiyle protesto düzenleyen Hint kadın güreşçiler, gözaltına alındı. Aralarında olimpiyat madalyası kazananların da bulunduğu kadın güreşçiler, polisin izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Gözaltına alınanlar arasında Bajrang Punia ve Sakshi Malik gibi olimpiyat madalyası sahibi güreşçiler de bulunuyor.

Hindistan'da hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Brij Bhushan Sharan Singh'ın istifa etmesi ve tutuklanması talebiyle protesto düzenleyen, aralarında olimpiyat madalyası kazananların da bulunduğu bazı Hint kadın güreşçiler gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'deki Jantar Mantar bölgesinden yeni parlamento binasına yürümek isteyen kadın güreşçilere polis izin vermedi.

Bunun üzerine arbede yaşandı.

Delhi Emniyet Müdürlüğünden polis memuru Dependra Pathak, kadın güreşçilerin 23 Nisan'da düzenledikleri protestodan bu yana yeni parlamento binası yakınlarında kamp kurarak beklediğini bildirdi.

Pathak, kadın güreşçilerin barikatları kırarak polisin direktiflerine uymadığını belirterek, "Yasayı ihlal ettiler ve bu sebeple gözaltına alındılar." dedi.

Gözaltına alınanlar arasında olimpiyat madalyası sahibi güreşçiler Bajrang Punia ve Sakshi Malik de bulunuyor.

2016'da Rio Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan Malik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, güreşçilerin gözaltına alınmasına ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Şampiyonlarımıza böyle davranılıyor. Dünya bizi izliyor." ifadelerine yer verdi.

Singh'in tutuklanması için ocakta da gösteri düzenlenmişti

Ocak ayında, Singh ve diğer yetkililer hakkında soruşturma başlatılması için uluslararası medyada gündem olan bir gösteri düzenlenmişti.

Dünya şampiyonu güreşçi Vinesh Phogat, protestolar sürerken, 10 kadın güreşçinin Singh'in kendilerine de cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiğini söylemişti. Phogat, Singh görevinden alınmadıkça güreşçilerin uluslararası turnuvalarda yarışmayacaklarını açıklamıştı.

Kadın güreşçiler, hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Singh'ın istifa etmesi ve tutuklanması talebiyle ellerinde mumlarla 23 Mayıs'ta Yeni Delhi'de yürüyüş yapmıştı.

Singh ise kadın güreşçilere yönelik cinsel istismar iddialarını reddediyor.