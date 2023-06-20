Hindukuş Himalaya'daki buzullar hızla yok oluyor

Uluslararası Entegre Dağ Gelişimi Merkezi'nin (ICIMOD) yürüttüğü bir araştırmada, Hindukuş Himalaya bölgesindeki buzulların 2011-2020 döneminde önceki on yıla göre yüzde 65 daha hızlı yok olduğu ve küresel ısınma yüzünden bölgedeki buzul, kar ve don tabakasındaki değişikliklerin 'benzeri görülmemiş ve büyük ölçüde geri alınamaz' nitelikte olduğu ortaya konuldu.

KATMANDU, 20 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Entegre Dağ Gelişimi Merkezi'nin (ICIMOD) yürüttüğü bir araştırmada, Hindukuş Himalaya bölgesindeki buzulların 2011-2020 döneminde önceki on yıla göre yüzde 65 daha hızlı yok olduğu ve küresel ısınma yüzünden bölgedeki buzul, kar ve don tabakasındaki değişikliklerin "benzeri görülmemiş ve büyük ölçüde geri alınamaz" nitelikte olduğu ortaya konuldu.

Nepal'in başkenti Katmandu merkezli sekiz uluslu bir kuruluş olan ICIMOD, Salı günü "Hindukuş Himalaya'da Su, Buz, Toplum ve Ekosistemler" adlı bir rapor yayımladı.

Araştırmaya göre, şu anki emisyon oranlarının devam etmesi halinde Hindukuş Himalaya'daki buzullar bu yüzyılın sonuna kadar mevcut hacimlerinin yüzde 80'ini kaybedebilir. Öte yandan kar örtüsü dörtte bir oranında azalarak önemli nehirlere ulaşan tatlısu miktarının büyük ölçüde azalmasına yol açabilir.

Gidişata göre bölgede suyun mevcudiyetinin yüzyılın ortalarında zirveye ulaşması bekleniyor.

Don tabakasının kapsadığı alanın azaldığını ortaya koyan araştırmaya göre bu durum heyelanların artmasına ve yüksek rakımlarda altyapı sorunlarına yol açabilir.

ICIMOD Genel Müdür Yardımcısı Izabella Koziell, basın bildirisinde, "Hindukuş Himalaya'daki buzullar yeryüzü sisteminin önemli bir bileşenini oluşturuyor" dedi.

Koziell, "Asya'da buzulların ve karın tuttuğu suya bağımlı 2 milyar kişinin bulunduğu düşünülecek olursa bu kriyosferin kaybedilmesinin sonuçları, kestirilemeyecek kadar büyük olacaktır. Felaketi engellemek için liderlerin derhal harekete geçmesine ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Koziell, "Bu kritik bölgeyi kurtarmak için halen zaman var, ancak hızlı ve keskin emisyon azaltımına hemen başlanması gerekiyor" dedi.