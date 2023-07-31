Hindistan Yüksek Mahkemesi Manipur'daki Tecavüz Olaylarını Görüşecek

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Manipur eyaletinde iki kadının toplu tecavüze uğraması ve bölgedeki etnik şiddet olaylarına ilişkin talepleri görüşecek. Manipur'da çete üyelerinin tecavüz ettiği kadınlar, adil yargılama ve kimliklerinin korunması talebinde bulundu. Ayrıca, davanın eyalet dışına taşınması ve 6 ay içinde sonuçlanması isteği de mahkemeye iletilen talepler arasında yer aldı. Manipur'u ziyaret eden muhalefet milletvekilleri, bölgedeki durumu değerlendirerek federal ve eyalet yönetiminin etnik grupları koruyamadığını ve Başbakan Modi'nin konuya kayıtsız kaldığını dile getirdi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Manipur eyaletinde iki kadının toplu tecavüze uğraması ve bölgedeki etnik şiddet olaylarına ilişkin talepleri görüşecek.

BBC'nin haberine göre, Manipur'da çete üyelerinin sürükleyerek tecavüz ettiği iki kadın, Hindistan Yüksek Mahkemesine adil yargılama ve kimliklerinin korunması talebinde bulundu.

Ayrıca, federal hükümetin, davanın eyalet dışına taşınması ve 6 ay içinde sonuçlanmasına ilişkin isteğinin, Mahkemeye iletilen talepler arasında yer aldığı belirtildi.

Bölgedeki durumu değerlendirmek için Manipur'u ziyaret eden 21 muhalefet milletvekilinden oluşan delegasyon, federal ve eyalet yönetiminin bölgedeki iki etnik grubu koruyamadığını ve Başbakan Nerandra Modi'nin konuya "küstah şekilde kayıtsız kaldığını" dile getirdi.

Delegasyonun, ayrıca eyalet valisine sunduğu bildiride, bölgede "kanun ve düzenin tamamen bozulduğu" ve yardım kamplarının "acınası" durumda olduğuna ilişkin ifadeler yer aldı.

Muhalefet liderleri, Modi'nin tavrını eleştirmişti

Muhalefet liderleri, Modi'yi Manipur'daki olaylara karşı yetersiz kalmakla suçlamıştı.

Ülkede 26 siyasal partinin birleşerek oluşturduğu ittifak, hükümete yönelik güvensizlik oylaması için önerge vermişti.

Modi, olay sosyal medyada gündeme geldikten sonra açıklama yaparak olayın "Hindistan'ı utandırdığını" dile getirmiş, "Manipur'un evlatlarına olanlar asla affedilemez." ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadını sürükleyip toplu tecavüz ettikleri görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu.

Polis, gelen tepkilerin ardından toplu tecavüz dosyası açmış ve 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle 150'den fazla kişi hayatını kaybederken, 60 binden fazla kişi yerlerinden edildi.