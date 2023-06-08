Hindistan yeni nesil balistik füze Agni P'yi başarıyla fırlattı

Hindistan Savunma Bakanlığı, yeni nesil balistik füze 'Agni P'nin fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Füzenin geliştirilmesine yönelik üç başarılı denemenin ardından gerçekleşen son test, sistemin güvenilirliğini kanıtladı. Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü balistik füze, nükleer başlık taşıyabiliyor.

NEW Hindistan Savunma Bakanlığı, yeni nesil balistik füze "Agni P"nin fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece "Agni P" füzesinin fırlatma denemesinin yapıldığı belirtilerek, yapılan denemede hedeflerin başarıyla yerine getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, son testin, füzenin geliştirilmesine yönelik üç başarılı denemenin ardından gerçekleştiği ifade edilerek, söz konusu denemenin, sistemin güvenilirliğini kanıtladığına vurgu yapıldı.

Denemeler 2021'den beri devam ediyor

Savunma Bakanlığı, 2 Haziran'da, Odisha eyaletindeki Abdul Kelam Adası'nda balistik füze "Agni-1"in denemesini başarıyla gerçekleştirmişti.

Ayrıca, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) geliştirilen "Agni P" füzesi ise ilk kez Haziran 2021'de, Bengal Körfezi açıklarındaki Abdul Kelam Adası'ndan ateşlenmişti.

Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü balistik füze, nükleer başlık taşıyabiliyor.