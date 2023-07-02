Hindistan ve Pakistan, hapishanelerdeki sivil mahkumların listesini paylaştı

Hindistan ve Pakistan, her iki ülkedeki hapishanelerde bulunan sivil mahkumların listesini birbirleriyle paylaştı. Paylaşım, diplomatik kanallar aracılığıyla gerçekleştirildi ve 2008 tarihli anlaşma hükümlerine uygun olarak yapıldı.

YENİ DELHİ, 2 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan ve Pakistan, her iki ülkedeki hapishanelerde bulunan sivil mahkumların listesini birbirleriyle paylaştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, paylaşımın Cumartesi günü Yeni Delhi ve İslamabad'da eş zamanlı olarak diplomatik kanallar aracılığıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakanlık açıklamasında, "Hindistan, Pakistanlı ya da Pakistanlı olduğuna inanılan 343 sivil mahkum ile 74 balıkçının olduğu listeyi paylaştı. Benzer şekilde Pakistan da Hindistanlı ya da Hindistanlı olduğuna inanılan 42 sivil mahkum ile 266 balıkçının listesini paylaştı," denildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na göre bilgi paylaşımı, söz konusu listelerin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde takas edilmesini öngören 2008 tarihli anlaşma hükümlerine uygun olarak yapıldı.

Resmi tahminlere göre, 2014 yılından bu yana Hindistanlı 2,559 balıkçı ve 63 sivil mahkum Pakistan'dan ülkelerine gönderildi.