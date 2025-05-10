Hindistan ve Pakistan'dan Tam Ateşkes Açıklaması

(ANKARA) - Hindistan ve Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu "derhal geçerli olacak tam bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varıldığı" açıklamasını doğruladı. Her iki ülke de bugün yerel saatle 17.00 itibarıyla tüm kara, hava ve deniz unsurlarının çatışmayı durdurduğunu açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vikram Misri, düzenlediği basın toplantısında, Pakistan ordusunun harekat direktörünün öğle saatlerinde Hindistanlı mevkidaşını aradığını ve iki tarafın tüm askeri eylemleri durdurma konusunda uzlaştığını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İshaq Dar ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Hindistan ve Pakistan, derhal geçerli bir ateşkes üzerinde anlaşmaya vardı. Pakistan, egemenliği ve toprak bütünlüğünden taviz vermeden her zaman bölgesel barış ve güvenlik için çaba göstermiştir" dedi.

Her iki ülke de bugün yerel saatle 17.00 itibarıyla tüm kara, hava ve deniz unsurlarının çatışmayı durdurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin arabuluculuğuyla tarafların uzlaştığını belirterek, "Her iki ülkeyi sağduyu ve büyük zeka sergiledikleri için tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Nükleer güce sahip iki komşu ülke arasında son haftalarda tırmanan gerilim, sınır hattında yoğun çatışmalara yol açmış; karşılıklı açıklamalar ve saldırılarla tansiyon artmıştı.