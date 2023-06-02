Hindistan ve Nepal arasında Transit Geçiş Anlaşması imzalandı

Hindistan ve Nepal arasında Perşembe günü bir Transit Geçiş Anlaşması, petrol altyapısı, sınır altyapısı, dışişleri, sınır ötesi ödemeler ve hidroelektrik projesini de içeren yedi farklı alanda mutabakat zaptı imzalandı. İki taraf ayrıca demiryolu hatları, sınır kapıları, petrol boru hattı ve nakil hattı da dahil olmak üzere çok sayıda proje üzerinde anlaştı.

YENİ DELHİ, 2 Haziran (Xinhua) -- Hindistan ve Nepal arasında Perşembe günü bir Transit Geçiş Anlaşması, petrol altyapısı, sınır altyapısı, dışişleri, sınır ötesi ödemeler ve hidroelektrik projesini de içeren yedi farklı alanda mutabakat zaptı imzalandı.

İki taraf ayrıca demiryolu hatları, sınır kapıları, petrol boru hattı ve nakil hattı da dahil olmak üzere çok sayıda proje üzerinde anlaştı.

Anlaşmalar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile dört günlük ziyaret için ülkede bulunan konuk Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal'ın huzurunda imzalandı.

Hindistan ziyareti, Dahal'ın Aralık 2022'de göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk yurtdışı ziyareti olma özelliğini taşıyor.

Nepal Başbakanı, Modi ile görüşmesinin ardından Yeni Delhi'de Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ve Yardımcısı Jagdeep Dhankhar'ı ziyaret etti.

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu, Nepal başbakanına iki komşu ülke arasındaki açık sınırın her iki taraf için de turizme destek olduğunu söyledi. Murmu, halklar arası etkileşim ve turizmi teşvik etmek için inanç turizmi gezilerinin yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Murmu, kardeş şehir anlaşmaları ve finansal bağlanabilirlik alanındaki ilerlemenin, iki ülke arasındaki turizmi canlandırabileceğini söyledi.