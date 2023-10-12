Hindistan, Sih bir ayrılıkçının öldürülmesine ilişkin Kanada ile yaşanan gerginliğin ardından iki ülke temsilcilerinin 'çeşitli düzeylerde' temas halinde olduğunu açıkladı. Kanada'nın diplomat sayısını azaltma taleplerine kararlılıkla yanıt veren Hindistan, ilişkilerin düzeltilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hindistan ve Kanada Arasında Gerginlik Devam Ediyor

YENİ Hindistan, Sih bir ayrılıkçının öldürülmesine ilişkin Kanada ile yaşanan gerginliğin ardından iki ülke temsilcilerinin "çeşitli düzeylerde" temas halinde olduğunu açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, iki ülke ilişkilerine dair basına açıklamada bulundu.

Bagchi, Hindistan ve Kanada Dışişleri Bakanlarının iki hafta önce Washington'da bir araya geldiklerine dair basında çıkan haberlere ilişkin soruya, "Kanadalılarla çeşitli düzeylerde temas halindeyiz. Bu özel etkileşimle ilgili olarak paylaşacak özel bir bilgim yok." yanıtını verdi.

Kanada'nın, Hindistan'daki diplomat sayısını azaltması yönündeki taleplerinde kararlı olduklarını ifade eden Bagchi, bu konuda da Kanadalı yetkililerle temasta olduklarını belirtti.

Bagchi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iki ülke arasında yaşanan gerginliği diğer ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmelere taşıması hakkındaki soruya karşılık "Bunun asıl meseleyi ele almaya nasıl yardımcı olacağını bilmiyorum. Temel mesele Kanada'nın teröristlere ve suç unsurlarına tanıdığı alandır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sözcü Bagchi, "Kanada'yı, diplomatlarımızın ve tesislerinin güvenliğini sağlama konusundaki uluslararası yükümlülüklerini daha ciddiye almaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Kanadalı bir diplomat, 3 Ekim'de, Hindistan'ın ülkedeki 62 Kanadalı diplomattan 41'ini geri çekmesi talebinde bulunduğunu açıklamıştı.