Hindistan ve Japonya, Hint-Pasifik bölgesinde ortaklığın önemini vurguladı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa, Hindistan-Japonya ortaklığının, 'kapsayıcı, kurallara dayalı, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesi' sağlanmasındaki rolüne dikkati çekti. İkili, bölgesel ve küresel konuları görüşerek, savunma, güvenlik ve teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa, Hindistan- Japonya ortaklığının, "kapsayıcı, kurallara dayalı, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesi" sağlanmasındaki rolüne dikkati çekti.

ANI News'in haberine göre, Jaishankar ve Hayaşi, Yeni Delhi'de düzenlenen 15. Hindistan- Japonya Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog toplantısında bir araya gelerek, bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Bakanlar, "kapsayıcı, kurallara dayalı, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesi" için Hindistan- Japonya ortaklığının önemine işaret ederek, sahip olunan ortaklığın ortak değerler ve ilkeler kapsamında ilerletilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Yarı iletkenler, esnek tedarik zincirleri ve dijital kamu altyapısı gibi önemli ve gelişmekte olan teknolojilerde potansiyel işbirliği alanlarını görüşen ikili, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

İkili, Çin'e karşı ABD öncülüğünde geliştirilen Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan oluşan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad İttifakı) dahil Hint-Pasifik'teki bölgesel ortaklığa katkı sağlayan mekanizmalar kapsamında işbirliklerini geliştirme yollarını istişare ederek, G20 ve G7 dönem başkanlıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.