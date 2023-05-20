Hindistan ve Güney Kore, savunma ve teknoloji alanında işbirliğini ilerletme konusunda anlaştı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, savunma ve teknoloji alanında işbirliğini ilerletme konusunda anlaştılar. İki lider, K-9 kundağı motorlu obüsleri içeren silahlar, biyo-sağlık ve uzay gibi son teknoloji konularında işbirliğini ilerletme kararı aldı. İki ülkenin Güney Kore'nin Hint-Pasifik Stratejisi ile Hindistan'ın doğu politikasında ortak paydada buluşarak bölgesel barışa katkıda bulunacağı belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, savunma ve teknoloji alanında işbirliğini ilerletme konusunda anlaştılar.

Yonhap'ın haberine göre, Modi ve Yoon, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesinin oturumları arasında görüştü.

Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Lee Do-woon, Modi ve Yoon'un görüşmesi sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "İki lider, K-9 kundağı motorlu obüsleri içeren silahlar, biyo-sağlık ve uzay gibi son teknoloji konularında işbirliğini ilerletme kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Lee, iki ülkenin Güney Kore'nin Hint-Pasifik Stratejisi ile Hindistan'ın doğu politikasında ortak paydada buluşarak bölgesel barışa katkıda bulunacağını belirtti.

Öte yandan, iki ülke arasında 2010 yılında yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın güncellenmesi ve ikili ticaretin daha da genişletilmesi de anlaşmaya varılan konular arasında yer aldığı kaydedildi.

Lee, ayrıca, Yoon'un mart ayında Güney Kore ve ABD'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Demokrasi Zirvesi'ne katıldığı için Modi'ye teşekkür ettiğini bildirdi.