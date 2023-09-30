Hindistan ve ABD orduları, Alaska'da düzenlenen 19. 'Yudh Abhyas' tatbikatına katıldı. Tatbikatta lojistik ve tıbbi yardım gibi çeşitli uygulamalar ele alındı.

Hindistan ve ABD, Alaska'da 19. 'Yudh Abhyas' Tatbikatını Gerçekleştirdi

Hindistan ve ABD orduları, Alaska'da 19. "Yudh Abhyas" tatbikatını gerçekleştirdi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Hindistan ordusunun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, 19. "Yudh Abhyas" tatbikatının, ABD'nin Alaska eyaletinde düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, 8 Ekim'e kadar sürmesi planlanan tatbikata Hindistan ordusundan 350 personelin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Tatbikatta iki ordu arasındaki bağın güçlendirilmesine odaklanıldığı aktarılan açıklamada, zorlu iklim koşullarında lojistik ve tıbbi yardım gibi çeşitli uygulamaların ele alındığı belirtildi.

Hint ve ABD birlikleri 29 Kasım'da, Hindistan'ın Çin ile tartışmalı sınırı yakınındaki dağlık arazide "Yudh Abhyas" tatbikatını gerçekleştirmişti.

ABD ve Hindistan arasında 2000'li yılların başında başlayan "Yudh Abhyas" adlı tatbikatlar her yıl düzenli olarak yapılıyor.