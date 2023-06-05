Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve ABD'li Mevkidaşı Lloyd Austin Görüştü

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesi dahil çeşitli alanlarda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Singh, görüşmelerin stratejik çıkarlar doğrultusunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda savunma işbirliğini artırmaya yönelik olduğunu belirtti.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesi dahil çeşitli alanlarda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

ANI News'in haberine göre, Singh, iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere dün Hindistan'a gelen mevkidaşı Austin ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Singh, "Yeni Delhi'de dostum Austin ile görüşmekten memnuniyet duydum. Görüşmelerimiz, stratejik çıkarlar doğrultusunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda savunma işbirliğini artırmaya yönelik oldu." ifadelerini kullandı.

Bağımsız ve herkese açık bir Hint-Pasifik'in sağlanması için Hindistan-ABD ortaklığının "kritik" olduğunu savunan Singh, "Kapasitemizi artırmak ve stratejik ortaklığımızı pekiştirmek için farklı alanlarda ABD ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz." paylaşımı yaptı.

Hindistan Başbakanı Modi, ABD'yi ziyaret edecek

Austin'in Hindistan ziyareti öncesi ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, "Bu ziyaret, savunma inovasyonları ve endüstriyel işbirliği girişimlerini hızlandırmak, ABD ve Hindistan orduları arasındaki operasyonel işbirliğini genişletilmesi için yeni bir fırsat sunuyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Ziyaretin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bu ay Beyaz Saray'a yapacağı resmi ziyaretten önce gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

ABD, Çin'in Hint-Pasifik'teki etkisini artırma çabalarına karşı Hindistan, 2018'de Hindistan'la savunma ilişkileri açısından önem taşıyan İletişim Uyumluluğu ve Güvenlik Anlaşması (COMCASA) imzalanmıştı.

İki ülke arasında 2020'de de Hindistan'ın, ABD'nin askeri uydularından gerçek zamanlı hassas verilere, topoğrafik görüntülere, gizli jeo-uzamsal ve önemli kritik bilgilere erişim sağlamasına izin veren Temel Değişim ve İşbirliği Anlaşması (BECA) imzalanmıştı.