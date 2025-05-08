Hindistan-Pakistan Gerilimi Tırmanıyor: Hava Saldırıları ve Can Kaybı

(ANKARA) - Hindistan, Keşmir'de geçen ay 26 kişinin öldüğü saldırılardan sorumlu tuttuğu Pakistan'ın çok sayıda bölgesine hava saldırıları düzenledi. Pakistan, ülkeye yönelik Hindistan saldırıları sonucunda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını; Hindistan ise iki ülke arasındaki fiili sınırı oluşturan "Kontrol Hattı"nın ülke içinde kalan kısmına yönelik Pakistan'ın karşı saldırılarında 15 kişinin öldüğünü açıkladı.

Hindistan, dün yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Keşmir bölgesine düzenlenen hava operasyonlarında dokuz bölgenin hedef alındığını açıkladı. Hindistan Savunma Bakanlığı, "Operasyon Sindoor" ile 22 Nisan'da Pahalgam'da 26 kişinin öldürüldüğü saldırının sorumlularından "hesap sormak" amacıyla "terörist altyapıları" hedef aldığını bildirdi.

Hindistan hükümeti, operasyona ilişkin bilgi vermek için bugün muhalefet liderleriyle bir araya geldi.

Ancak Pahalgam'daki saldırıyla ilgileri olmadığını vurgulayan Pakistanlı yetkililer, Hindistan saldırılarında altı noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını açıkladı.

İslamabad, beş Hindistan savaş uçağı ve bir insansız hava aracını düşürdüğünü iddia ederken, Hindistan'dan bu konuda açıklama yapılmadı.

Hindistan Ordusu da Pakistan'ın karşı saldırısıyla, Kontrol Hattı (LoC) üzerindeki Hindistan tarafında en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın saldırılarının "cezasız kalmayacağını" söyledi.

Pakistan Ulusal Meclisi'nde de Hindistan ile artan gerilimler üzerine bir toplantı yapılacak. Toplantının duyurusunda, Hindistan'ın Pakistan'ı Pahalgam saldırısı ile ilişkilendirme çabaları "temelsiz" olarak nitelendirilirken, Indus Su Anlaşması'nın askıya alınması ise "bariz bir ihlal" olarak tanımlandı.

Hindistan- Pakistan sınırında okullar eğitime ara verdi

Hindistan ve Pakistan basınında yer alan bilgilere göre, iki ülke sınırına yakın Racastan ve Pencap bölgelerindeki okullar ile Jammu ve Keşmir'deki fiili sınırda bulunan bazı okullar bugün eğitime ara verdi.

İki ülkede de havayolu ulaşımı durduruldu

Havayolu şirketlerinin seyahat uyarılarına göre, çoğu Hindistan'ın kuzeyinde olmak üzere 20'den fazla havalimanı, 10 Mayıs'a kadar kapalı kalacak. Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak ülkede dün 400'den fazla uçuş iptal edildi.

Pakistan da bu sabah "operasyonel sebepler" nedeniyle İslamabad, Karaçi, Lahor ve Sialkot'taki havaalanlarında tüm uçuş operasyonlarını bir süreliğine askıya aldığını açıkladı.

ABD, Hindistan ve Pakistan gerilimini "yakından izliyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin çatışmaları "yakından izlediğini" belirtti. Bruce, ABD'li yetkililerin her iki tarafla da temas halinde olduğunu ve ülkeleri "güney Asya'da uzun vadeli barış ve bölgesel istikrarı koruyacak sorumlu bir çözüm için çalışmaya" teşvik ettiklerini söyledi. Dün gece, çatışmalar başladığında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın yorumlarını yineleyerek, çatışmaların "hızla son bulmasını" umduğunu ve "barışçıl bir çözüm için çalışacaklarını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi, Hindistan'da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi de Hindistan'da yetkililerle görüşmeler yapmak üzere Yeni Delhi'ye gitti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Irakçi'nın gelişinin, Hindistan-İran Dostluk Antlaşması'nın 75'inci yıl dönümünde ikili işbirliğini gözden geçirmek ve artırmak için bir fırsat olduğunu belirtti.

Irakçi, Hindistan'ın Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'e hava saldırısı düzenlemesinden bir gün önce Pakistan'daydı. Irakçi, İslamabad'da, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile görüşmüştü.

İran, son çatışmaların öncesinde Hindistan ve Pakistan arasında arabuluculuk teklifinde bulunmuştu.