Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Misilleme anında geldi

Komşu ülkeyi füzelerle vurdular! Misilleme anında geldi
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu

Gencecik iki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
BBC

Hindistan-Pakistan Gerginliği Tırmanıyor: Füzelerle Saldırı İddiaları

Hindistan-Pakistan Gerginliği Tırmanıyor: Füzelerle Saldırı İddiaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ordusu, Hindistan'ın ülke çapında füzelerle saldırdığını duyurdu. Saldırılar, Keşmir'deki gerginliğin artmasının ardından geldi. Hindistan ise Pakistan'ı militanları desteklemekle suçluyor.

Pakistan ordusu, Hindistan'ın ülkeye en az üç noktada füzelerle saldırdığını duyurdu.

Açıklamayı Pakistan ordu sözcüsü ülkenin devlet televizyonunda yaptı.

Hindistan hükümeti de Pakistan ve Pakistan yöntemindeki Keşmir'de dokuz noktaya saldırdıklarını açıkladı.

Reuters haber ajansı Keşmir'de yoğun patlama sesleri duyulduğunu kaydetti.

Saldırı tartışmalı bölgede haftalardır tırmanan gerginliğin ardından geldi.

Hindistan, komşusu Pakistan'ı Keşmir'de 22 Nisan'da 26 turistin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren militanları desteklemekle suçlamıştı.

İslamabad suçlamaları reddederken Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, Hindistan'ın Keşmir'deki saldırıyı "bahane olarak" kullanmaya niyetlendiğini öne sürmüştü.

22 Nisan'daki saldırı bölgede son 20 yıldır sivilleri hedef alan en kanlı eylem oldu.

Hem Hindistan hem de Pakistan Keşmir bölgesinde hak iddia ediyor.

İki ülke bugüne dek Keşmir için iki kez savaştı.

BBC
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.