Hindistan-Pakistan Gerginliği Tırmanıyor: Füzelerle Saldırı İddiaları

Pakistan ordusu, Hindistan'ın ülkeye en az üç noktada füzelerle saldırdığını duyurdu.

Açıklamayı Pakistan ordu sözcüsü ülkenin devlet televizyonunda yaptı.

Hindistan hükümeti de Pakistan ve Pakistan yöntemindeki Keşmir'de dokuz noktaya saldırdıklarını açıkladı.

Reuters haber ajansı Keşmir'de yoğun patlama sesleri duyulduğunu kaydetti.

Saldırı tartışmalı bölgede haftalardır tırmanan gerginliğin ardından geldi.

Hindistan, komşusu Pakistan'ı Keşmir'de 22 Nisan'da 26 turistin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren militanları desteklemekle suçlamıştı.

İslamabad suçlamaları reddederken Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, Hindistan'ın Keşmir'deki saldırıyı "bahane olarak" kullanmaya niyetlendiğini öne sürmüştü.

22 Nisan'daki saldırı bölgede son 20 yıldır sivilleri hedef alan en kanlı eylem oldu.

Hem Hindistan hem de Pakistan Keşmir bölgesinde hak iddia ediyor.

İki ülke bugüne dek Keşmir için iki kez savaştı.