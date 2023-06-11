Hindistan Manipur eyaletinde barış komitesi kurdu

Hindistan federal hükümeti, Manipur eyaletindeki şiddet olaylarına son vermek için bir barış komitesi kurdu. Eyaletteki çatışmalar yaklaşık 100 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin evsiz kalmasına neden oldu.

YENİ DELHİ, 11 Haziran (Xinhua) -- Hindistan federal hükümeti, aylardır süren şiddetli çatışmalara sahne olan Manipur eyaleti için Cumartesi günü bir barış komitesi kurdu. Eyaletteki şiddet olayları yaklaşık 100 kişinin ölümüne ve 300'den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Mayıs ayının ilk haftasında kuzeydoğu eyaletinde patlak veren çatışmalarda evleri yanan binlerce kişi yardım kamplarında yaşıyor.

Hindistan Federal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, barış komitesine Manipur Valisi Anusuiya Uikey'in başkanlık edeceği ve komitede eyalet bakanları ile milletvekillerinin yanı sıra Eyalet Başbakanı N. Biren Singh'in de yer alacağı belirtildi.

Komitenin görevinin, çatışan taraflar veya gruplar arasında barışçıl diyalog ve müzakereler de dahil olmak üzere, eyaletteki çeşitli etnik gruplar arasında barışı sağlama sürecini kolaylaştırmak olacağı da belirtildi.

Hindistan ordusu ve paramiliter güçlerden oluşan 10.000'den fazla güvenlik personeli, barışı tesis etmek ve kamu düzenini korumak üzere halihazırda eyalete konuşlandırıldı.

Ülkenin İçişleri Bakanı Amit Shah, birkaç hafta önce durum değerlendirmesi yapmak üzere üç gün eyalette kalmıştı.