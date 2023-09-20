Hindistan, Kanada'ya seyahat uyarısı yaptı

Kanada ve Hindistan arasında, Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından çıkan anlaşmazlık sonrası Yeni Delhi hükümeti, Kanada'ya seyahat etmeyi planlayan ve bu ülkede bulunan vatandaşlarına "dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uyarının Kanada'daki "Hindistan karşıtı faaliyetler, nefret suçları ve şiddet olayları" gerekçesiyle verildiği ve ülkedeki Hint diplomatların ve toplumunun "tehditlerin hedefi" olduğu kaydedildi.

Kanada'da bulunan Hint vatandaşlarına ve öğrencilere, ülkede söz konusu olayların yaşandığı bölgelere gitmekten kaçınmaları çağrısı yapılan açıklamada, bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Hint vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Açıklamada, Kanada'daki Hint öğrencilere ayrıca, ülkedeki "güvenliğin zayıf olduğu" gerekçesiyle dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

İki ülke, dün, çıkan anlaşmazlığın sonrasında karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

KLF, Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.