Hindistan, Kanada'ya e-vize vermeye başladı

YENİ Hindistan, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesinin ardından vize kısıtlaması getirdiği Kanada vatandaşlarına yeniden elektronik vize (e-vize) vermeye başladı.

AA muhabirinin ulaştığı hükümet kaynaklarına göre, Hindistan, Kanada ile gerilimi düşürmeye yönelik bir adım daha attı.

Buna göre, isminin açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisi, 21 Eylül'de getirilen Kanadalılara vize kısıtlamasının kaldırılarak e-vize verilmeye başlandığını söyledi.

Hindistan'ın Ottawa Büyükelçiliği, 25 Ekim'de "iş, sağlık ve konferans" amacıyla başvuran Kanada vatandaşlarına vize verileceğini açıklamıştı.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan Misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekmişti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.