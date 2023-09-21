Hindistan, Kanada vatandaşlarına vize hizmetlerini askıya aldı

Hindistan, Kanada topraklarında Sih ayrılıkçı örgütü liderinin öldürülmesiyle başlayan diplomatik kriz sırasında Kanada vatandaşlarına vize hizmetlerini askıya aldı.

Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından iki ülke arasında başlayan diplomatik kriz giderek büyüyor. Hindistan, Kanada vatandaşlarına yönelik vize hizmetini askıya aldı. Kanada'daki Hindistan vize başvurularını alan yetkili kuruluş BLS International tarafından yapılan açıklamada, "21 Eylül 2023 tarihinden itibaren Hindistan vize hizmetleri bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. Hindistan Dışişleri Bakanlığından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Kanada Başbakanı Justin Trudeau geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin lideri Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Hindistan devletinin olabileceğini ifade etmişti. Trudeau, Kanada istihbaratının "güvenilir" kanıtlar elde ederek Hindistan hükümeti ve Nijjar'ın ölümü arasında bağlantı tespit ettiğini vurgulayarak, "Bir Kanada vatandaşının Kanada topraklarında öldürülmesi olayına herhangi bir yabancı hükümetin karışması kabul edilemez bir egemenlik ihlalidir" ifadelerini kullanmıştı.

Ottawa yönetimi daha sonra Hindistanlı diplomat Pavan Kumar Rai'yi sınır dışı etmiş, Kanada Başbakanı Trudeau'nun iddialarını reddeden Hindistan yönetimi de üst düzey Kanadalı bir diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Nijjar, Hindistan'da terörist listesine eklenmişti

Hindistan'daki Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) lideri ve aynı zamanda Kanada vatandaşı olan 45 yaşındaki Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'nın British Colombia eyaletinde maskeli kişiler tarafından aracında öldürülmüştü. Örgüt, 1987 yılından bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik misyonlara gerçekleştirdiği saldırılarla bilinirken, örgütün lideri Nijjar ise Hindistan tarafından terörist listesine eklenmişti. - YENİ DELHİ