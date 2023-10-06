Hindistan, Kanada'nın diplomatik personelini azaltmasında ısrarcı

Hindistan'ın, Kanada'nın ülkedeki diplomatik personelini azaltması konusunda ısrarcı olduğu bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, haftalık basın toplantısında, iki ülkenin diplomatik temsil eşitliği konusunda müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.

"Daha öncede belirttiğimiz gibi, buradaki Kanadalı diplomatların sayısının fazlalığı ve iç işlerimize müdahalelerini dikkate alarak, diplomatik temsil eşitliği arayışındayız." diyen Bagchi, Kanadalı diplomat sayısının azaltılacağını söyledi ancak bunun için belirli bir zaman vermedi.

Sih aktivistin Kanada'da öldürülmesi

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Kanadalı bir diplomat, 3 Ekim'de, Hindistan'ın ülkedeki 62 Kanadalı diplomattan 41'ini geri çekmesi talebinde bulunduğunu açıklamıştı.