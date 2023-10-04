Hindistan'ın Sikkim eyaletinde sel: 23 asker kayboldu

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 23'ü asker 30 kişi kayboldu. Selin buzul gölünün taşması nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor.

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 23'ü asker 30 kişi kayboldu.

Hindustan Times'ın haberine göre, Sikkim eyaleti Afet Yönetim Kurumu Genel Müdürü Prabhakar Rai, yerel saatle 22.00 sularında Lachen bölgesinde su seviyelerinin aniden yükseldiğini ve sel meydana geldiğini kaydetti.

Rai, ilk belirlemelere göre 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, bölgede bulunan askeri kuruluştaki 23 askeri personelin selde kaybolduğu belirtildi.

Öte yandan Bangladeş'te de bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldığı kaydedildi.

Selin "buzul gölünün taşması" nedeniyle meydana geldiğini düşünen yetkililer, konuyu araştırıyor.