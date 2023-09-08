Hindistan'ın Manipur eyaletinde çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Manipur eyaletinde güvenlik güçleri ve yerel halk arasında çıkan çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Çatışmaların sebebi ise Meitei ve Kuki toplulukları arasındaki anlaşmazlık.

Hindistan'ın son dönemlerde şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde güvenlik güçleri ve yerel halk arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

NDTV'nin haberine göre, Manipur eyaletinde, güvenlik güçleri, Meitei ve Kuki toplulukları arasında yaşanan çatışmalara müdahalede bulundu.

Kalabalığa ateş açılan ve güç kullanılan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda 2 kişi yaşamını yitirirken, 50'den fazla kişi ise yaralandı.

Yerel saatle 06.00'da başlayan çatışmalara ilişkin bölgeye takviye güvenlik personeli geldi ve bölgede yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Çatışma halinde olan Kuki ve Meitei toplulukları da olaya ilişkin birbirini suçladı.

Yerel basındaki olay anı görüntüleri, ambulansların bölgeye intikal ettiğini ve yaralıların hastaneye sevk edildiğini gösterdi.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle 160'tan fazla kişi hayatını kaybederken 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

Oluşturulan 53 kişilik ekipte, 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısının yer aldığı bilgisi de paylaşılırken toplam 17 vakanın soruşturulacağı aktarılmıştı.