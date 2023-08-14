Hindistan'ın Kuzeyinde Sel ve Toprak Kaymaları: 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucunda son 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti. Himaçal Pradeş eyaletinde meydana gelen olaylarda 9 kişi toprak kayması, 7 kişi seller ve 6 kişi de diğer afetler nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgedeki toprak kayması riski nedeniyle 700'den fazla yol ulaşıma kapatıldı ve eğitime ara verildi.