Hindistan'ın Kuzeyinde Sel ve Toprak Kaymaları: 21 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucunda son 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti. Himaçal Pradeş eyaletinde meydana gelen olaylarda 9 kişi toprak kayması, 7 kişi seller ve 6 kişi de diğer afetler nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgedeki toprak kayması riski nedeniyle 700'den fazla yol ulaşıma kapatıldı ve eğitime ara verildi.
Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle son 2 günde 21 kişi yaşamını yitirdi.
NDTV'nin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağış ve rüzgar etkili olmaya devam ediyor.
Himaçal Pradeş'in Shimla kentindeki Shiv Tapınağı'nda meydana gelen toprak kayması sonucunda 9 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer toprak altında 20 kişinin olabileceğini ifade etti.
Himaçal Pradeş'e bağlı Solan bölgesindeki ani yağışların yol açtığı seller nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
Eyaletin farklı bölgelerinde de şiddetli yağışların yol açtığı afetler nedeniyle 6 kişi öldü.
Böylece, Himaçal Pradeş'te son 2 günde seller ve toprak kaymaları nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.
???????Himaçal Pradeş Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulundu ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Sukhu, toprak kayması riski nedeniyle bölgedeki 700'den fazla yolun ulaşıma kapatıldığını ve bugün eğitime ara verildiğini aktardı.