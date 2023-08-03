Hindistan'ın Hollanda Büyükelçiliği, yangında kurtarılan Hintli mürettebatın güvenli bir şekilde döndüğünü duyurdu

Hindistan'ın Hollanda Büyükelçiliği, Almanya-Mısır seferini yapan Fremantle Highway adlı kargo gemisinde çıkan yangında kurtarılan 20 Hintli mürettebatın güvenli bir şekilde Hindistan'a döndüğünü açıkladı. Geminin limana götürülme işlemi de sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Hindistan'ın Hollanda Büyükelçiliği, 25 Temmuz'da Hollanda açıklarındayken yangın çıkan Almanya- Mısır seferini yapan Fremantle Highway adlı kargo gemisinden kurtarılan 20 Hintli mürettebatın geçen hafta içinde güvenli bir şekilde Hindistan'a döndüğünü duyurdu.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Hindistan Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fremantle Highway'den kurtarılan 20 Hintli mürettebat geçtiğimiz hafta içinde güvenli bir şekilde Hindistan'a döndü. Destek ve yardımları için Hollandalı yetkililere ve bu zor zamanda gösterdikleri metanet ve cesaret için denizcilerimize teşekkür ederiz. Hayatını kaybeden bir mürettebatın cenazesi de ülkesine geri gönderiliyor. Başsağlığı için teşekkürler Bakan Mark Harbers" ifadelerine yer verildi.

GEMİ LİMANA GÖTÜRÜLDÜ VE DEMİRLENDİ

Öte yandan Panama bandıralı Fremantle Highway isimli geminin son durumuna ilişkin Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı yürütme kolu Rijkswaterstaat'tan yapılan açıklamaya göre, bu sabah yerel saatle 05.00 civarında Eemshaven limanına doğru çekilme işlemi başlayan gemi sorunsuz bir şekilde limana götürüldü ve demirlendi.

Gemiyi limana götürme işlemi sırasında geminin durumunu sürekli olarak izlemek üzere uzmanların gemide bulunduğu ve Sahil Güvenlik'e ait Guardian ve Rijkswaterstaat'a ait petrol müdahale gemisi Arca'nın da yolculuğa eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Eemshaven, kısa mesafesi (64 km), mevcut altyapısı ve limanın geminin kurtarılmasında sonraki adımlar için sunduğu olanaklar nedeniyle en uygun limandır. Gemi limanda daha güvenlidir ve yük boşaltılabilir. Geminin sahibi, kargonun ve gemiyle birlikte gelen her şeyin idaresinden sorumlu olmaya devam eder. Gemi rıhtıma demirlendikten sonra, Rijkswaterstaat'ın artık olayın daha fazla ele alınmasında bir rolü yoktur" denildi.

Ayrıca daha önceki açıklamada da geminin büyük bir kısmının incelendiği ve yangının devam ettiğine dair bir belirti bulunmadığı ifade edilmişti.

NE OLDU?

25 Temmuz'da Hollanda Sahil Güvenliği, ülkenin Ameland Adası'nın 27 kilometre açıklarında Almanya'dan Mısır'a seyreden Panama bandıralı Fremantle Highway kargo gemisinde yangın çıktığına dair gece yarısı civarında ihbar aldı. Çeşitli yelkenli birimler ve Deniz Olaylarına Müdahale Grubu (MIRG) alarma geçirildi. Yangını söndürmeye çalışan ancak başarılı olamayan 23 mürettebatın tamamı helikopter ve can kurtarma botlarıyla tahliye edildi. 1 Mürettebat ise hayatını kaybetti ve birkaç kişi de yaralandı. Geminin sürüklenmesini önlemek üzere gemiye, kurtarma gemisi ile acil durum çekme bağlantısı kuruldu ve geminin trafik şeritlerinin dışında tutularak, deniz trafiğinin sekteye uğraması engellendi.