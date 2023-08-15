Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde yağışlar nedeniyle can kaybı yaşandı

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinin Mandi bölgesinde sular altında kalan yapılar görülüyor, 10 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

YENİ DELHİ, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyinde yer alan dağlık Himaçal Pradeş eyaletinde yağmurların neden olduğu afette can kaybı 50'ye yükseldi.

Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yağışların etkili olduğu bölgelerde bazı insanların mahsur kaldığını ve can kaybının daha da artabileceğini söyledi.

Eyalet yönetimi, eyaletin birçok bölgesinde aralıksız yağmur yağacağı şeklindeki hava durumu tahminleri nedeniyle tüm okul, üniversite ve diğer eğitim kurumlarını kapattı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, eyalette orta ila aşırı şiddetli yağışların devam edebileceğini bildirdi.

Eyalet acil durum operasyon merkezinin verdiği bilgilere göre eyalette 752 yol kapalı durumda.