Hindistan'ın Haryana eyaletinde trafik kazası: 8 ölü, 12 yaralı
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Haryana eyaletinin Jind şehrinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kazada bir otobüs ile otomobil çarpıştı ve her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Yaralılar Jind Hastanesinde tedavi altına alındı. Hindistan'da trafik kazaları genellikle ağır yük, bozuk yollar ve sürücü hataları nedeniyle meydana gelmektedir.
Hindistan'ın Haryana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
India Today'in haberine göre, Haryana eyaletinin Jind şehrinde bir otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.
İki aracın da kullanılamaz hale geldiği kazada yaralanan 12 kişinin Jind Hastanesinde tedavisi sürüyor.
Ölümlü trafik kazalarının yaygın olduğu Hindistan'da kazalara genellikle ağır yük, bozuk yollar ve sürücü hataları neden oluyor.