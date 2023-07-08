Hindistan'ın Haryana eyaletinde trafik kazası: 8 ölü, 12 yaralı

Haryana eyaletinin Jind şehrinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kazada bir otobüs ile otomobil çarpıştı ve her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Yaralılar Jind Hastanesinde tedavi altına alındı. Hindistan'da trafik kazaları genellikle ağır yük, bozuk yollar ve sürücü hataları nedeniyle meydana gelmektedir.