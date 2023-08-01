Hindistan'ın Haryana eyaletinde toplumsal şiddet olayları: 5 ölü

Hindistan'ın Haryana eyaletinde meydana gelen toplumsal şiddet olaylarında 5 kişi yaşamını yitirirken, eyaletin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Olaylar, Müslümanlara yönelik saldırılarla başladı ve çetenin lideri olan Monu Manesar'ın dini bir mitinge katılacağını açıklamasıyla tırmandı.

YENİ Hindistan'ın kuzeydeki Haryana eyaletinde meydana gelen toplumsal şiddet olaylarında 5 kişi yaşamını yitirirken, eyaletin bazı bölgelerinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Hindistan Polis Sözcüsü Krishan Kumar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ayrı şiddet olayının yaşandığı Haryana eyaletinin Nuh bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Nuh bölgesindeki olaylarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 23 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildiren Kumar, bölgedeki durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Şiddet olaylarının eyaletin Gurugram bölgesine sıçradığı, bir çetenin bölgedeki camiye saldırarak bir kişiyi öldürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Bölgede internete erişim askıya alınırken, yetkililer geniş çaplı toplantı ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, olayların, şubatta iki Müslüman erkeğin öldürülmesi de dahil olmak üzere birçok suçtan aranan 30 yaşındaki Monu Manesar'ın Nuh'ta dini bir mitinge katılacağını açıklamasının ardından çıktığını söyledi.

Taraftarlarına mitinge katılma çağrısı yaptığı belirtilen Manesar, söz konusu mitinge katılmadı.

Mewat isimli radikal Hindu çetenin lideri Manesar, Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıların videolarını paylaşmakla tanınıyor. Manesar, 2019'da "inek kaçakçısı" olduğu iddia edilenleri kovalarken silahla yaralanmış ve Hindistan'da gündem olmuştu.

YouTube ve Facebook'ta on binlerce takipçisi bulunan Manesar, sosyal medya hesaplarında sık sık silahlarla çekilmiş fotoğraf ve videolarını paylaşıyor.

Çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Nuh bölgesinde dün şiddet olayları başlamıştı. Pek çok aracın ateşe verildiği olaylarda, bölgedeki polisler taşlı saldırıya uğramıştı.