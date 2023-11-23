Hindistan'ın güneyinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayat sekteye uğradı

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu, Kerala ve Pondiçeri eyaletlerinde son birkaç gündür şiddetli yağışlar yaşanıyor. Yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi ve su baskınlarına yol açtı. Meteoroloji Dairesi, yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini tahmin ediyor.

YENİ DELHİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu, Kerala ve Pondiçeri eyaletlerinin bazı bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle son birkaç gündür hayatın normal seyri sekteye uğradı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden (IMD) bir yetkili Perşembe günü yaptığı açıklamada, su baskınlarına yol açan aralıksız yağış nedeniyle Tamil Nadu eyaletinin en az beş bölgesinde okulların tatil edildiğini aktardı.

Komşu Pondiçeri eyaletinde de benzer bir durum yaşanırken, saatlerce devam eden şiddetli yağış sonucu Çarşamba günü okullar tatil edildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki birkaç gün boyunca bu bölgelerde yağış dalgalarının devam edeceğini tahmin ediyor. Daireden yapılan resmi açıklamada, "Tamil Nadu, Pondiçeri ve Karaikal'ın ücra bölgelerinde şiddetli ve çok şiddetli yağışlar, Kerala'nın ücra bölgelerinde ise şiddetli yağışlar kaydedildi" ifadesi yer aldı.