Hindistan'ın Gucarat eyaletinde kasırga: 2 ölü, 22 yaralı

Gucarat eyaletinde etkili olan Biparjoy Kasırgası, can aldı. Hint medyası, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan kasırganın etkisiyle 1000 köyde elektrik kesintilerinin yaşandığı, 500'den fazla da ağacın devrildiği belirtildi. Gucarat Hükümeti resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin eyalet genelinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, devrilen ve yolları kapatan ağaçların kaldırıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya