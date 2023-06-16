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Hindistan'ın Gucarat eyaletinde kasırga: 2 ölü, 22 yaralı

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde kasırga: 2 ölü, 22 yaralı

Dünya Haberleri

Hindistan'ın batısında bulunan Gucarat eyaletini Biparjoy Kasırgası vurdu. Eyalette 500'den fazla ağaç devrildiği, 1000 köyde elektrik kesintilerinin yaşandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

p>Hindistan'ın batısında bulunan Gucarat eyaletini Biparjoy Kasırgası vurdu. Eyalette 500'den fazla ağaç devrildiği, 1000 köyde elektrik kesintilerinin yaşandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gucarat eyaletinde etkili olan Biparjoy Kasırgası, can aldı. Hint medyası, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan kasırganın etkisiyle 1000 köyde elektrik kesintilerinin yaşandığı, 500'den fazla da ağacın devrildiği belirtildi. Gucarat Hükümeti resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin eyalet genelinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, devrilen ve yolları kapatan ağaçların kaldırıldığı ifade edildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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