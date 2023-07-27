Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Muharrem Ayı etkinlikleri düzenlendi

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, 33 yıl sonra ilk kez muharrem ayı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. Şiiler, Srinagar kentinde muharrem ayı etkinlikleri dolayısıyla yürüyüş düzenlemek için bir araya geldi. Yüzlerce polis ve askerin güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte, binlerce kişi sloganlar attı. Cammu Keşmir yönetimi, bu yıl, Şii toplum liderleriyle yapılan görüşmelerin ardından geçit törenine izin verdiğini duyurmuştu.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, yaklaşık 33 yıl sonra ilk kez muharrem ayı etkinlileri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Şiiler, Srinagar kentinde muharrem ayı etkinlileri dolayısıyla yürüyüş düzenlemek için bir araya geldi.

Srinagar'ın Guru Bazar bölgesinden başlayarak yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüş, Dal Gölü yakınlarındaki turistik nokta Dal Kapısı'nda sona erdi.

Yüzlerce polis ve paramiliter askerin güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte, binlerce kişi sloganlar attı.

Böylece Cammu Keşmir bölgesinde muharrem ayı etkinlileri kapsamında 33 yıl sonra ilk kez yürüyüş düzenlendi.

Srinagar yerel yönetim yetkilisi Ajaz Esad, basına yaptığı açıklamada, bugün tarihi bir olaya tanıklık ettiklerini belirterek, buna izin verilmesinin "barışın kanıtı" olduğunu söyledi.

Esad, "Yönetimle işbirliği yapan Şii kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Cammu Keşmir yönetimi, bu yıl, Şii toplum liderleriyle yapılan görüşmelerin ardından geçit törenine izin verdiğini duyurmuştu.

Etkinliğe katılan bölge sakinlerinden Şevket Hüseyin, yürüyüşe dair, "Ağlayacakmış gibi hissediyorum. Bunun için Allah'a şükürler olsun. Bütün bir nesil bu yürüyüşü kaçırdı." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde Şiiler, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin 1384'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerine katılıyor.

Cammu Keşmir'de başlayan bağımsızlık yanlısı hareketler nedeniyle muharrem ayı etkinlileri 1990'da yasaklanmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.