Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada 5 direnişçi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan silahlı çatışmada 5 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Yerel polis, Cammu Keşmir'in Kulgam bölgesinde güvenlik güçlerinin direnişçilere yönelik operasyon başlattığını belirtti.

Cammu Keşmir Bölge Polisinin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, operasyonda çıkan silahlı çatışmada 5 direnişçi öldü.

Kulgam polisi, Hindistan ordusu ve Hint polis teşkilatına bağlı milis gücü Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) ile düzenlediği ortak operasyonun son aşamasına gelindiğini kaydetti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağına" bölmüştü.