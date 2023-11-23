Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çatışmada 4 Hint askeri öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle çıkan çatışmada 4 Hint askerinin öldüğü bildirildi. Çatışmada bir direnişçinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle çıkan çatışmada 4 Hint askerinin öldüğü bildirildi.

Associated Press'in (AP) Hint askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rajouri ilçesinin güneyindeki ormanlık alanda dün sabah direnişçilerle askerler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada, ikisi yüzbaşı 4 Hint askerinin öldüğü kaydedildi.

Indian Express'te yer alan bir haberde ise çatışmada bir direnişçinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hint basınındaki haberlerde ayrıca bölgeye takviye asker sevk edildiği ve direnişçilere yönelik operasyonun devam ettiği aktarıldı.

Cammu Keşmir'in Kulgam bölgesinde direnişçilere yönelik 17 Kasım'da başlatılan operasyonda 5 direnişçinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağına" bölmüştü.