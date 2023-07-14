Hindistan'ın Bihar eyaletinde yıldırım çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar eyaletinde yoğun yağış ve yıldırımlarla seyreden gök gürültülü fırtınalar sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun tarlada çalışan çiftçiler olduğu belirtildi.

YENİ DELHİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar eyaletinde yıldırım çarpması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre yoğun yağış ve yıldırımlarla seyreden gök gürültülü fırtınalar eyaleti etkisi altına aldı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunun yıldırım düştüğü anda tarlada çalışan çiftçiler olduğunu söyledi.

Geçen hafta eyalette yıldırım ve yağmurla bağlantılı olaylarda 12 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Her yıl muson sezonunun başlamasıyla Hindistan'da yüzlerce kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre 2022'de Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 907 kişi hayatını kaybetti.