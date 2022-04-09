Hindistan'ın Bihar Eyaletinde 18 Metrelik Köprü Çalındı - Haberler

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Hindistan'ın Bihar Eyaletinde 18 Metrelik Köprü Çalındı

Xinhua - Dünya
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Hindistan'ın Bihar Eyaletinde 18 Metrelik Köprü Çalındı

YENİ DELHİ, 9 Nisan (Xinhua) — 500 ton ağırlığındaki köprünün, Bihar'ın başkenti Patna'nın yaklaşık 119 km güneybatısında yer alan Rohtas bölgesindeki Amiyawar köyünden çalındığı belirtildi. Bölge sakinlerinden alınan bilgilere göre, köprünün çelik çerçevesini kesmek için ağır makineler ve gaz kesiciler kullanıldı. Yapının sökülmesinin ardından çıkarılan hurda, araçlara yüklendi. Yerel sulama departmanında çalışan genç mühendis Arshad […]

YENİ DELHİ, 9 Nisan (Xinhua) — 500 ton ağırlığındaki köprünün, Bihar'ın başkenti Patna'nın yaklaşık 119 km güneybatısında yer alan Rohtas bölgesindeki Amiyawar köyünden çalındığı belirtildi. Bölge sakinlerinden alınan bilgilere göre, köprünün çelik çerçevesini kesmek için ağır makineler ve gaz kesiciler kullanıldı. Yapının sökülmesinin ardından çıkarılan hurda, araçlara yüklendi. Yerel sulama departmanında çalışan genç mühendis Arshad Kamal Shamshi, medyaya yaptığı açıklamada, köylülerden aldığı bilgiye göre hırsızların mekanik departman yetkilileri gibi davrandıklarını söyledi. Shamshi, kendi departmanının hırsızlıkla ilgili olarak polise şikayette bulunduğunu bildirdi. Haberlerde, bakımsız durumdaki köprünün 1972'de Ara Kanalı üzerine inşa edildiği ve beş yıl önce köprüye paralel bir beton köprü açıldıktan sonra köylülerin köprüyü kullanmayı bıraktığı belirtildi.

Xinhua / Dünya

Nisan, Dünya, Haberler

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