Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış

YENİ DELHİ, 25 Mart (Xinhua) — Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, sahnede sanatçılar tarafından tasarlanan moda kıyafetleri, eşi benzeri olmayan bir atmosferi süsleyen çeşitli renk ve stillerle birlikte sunuyor.
YENİ DELHİ, 25 Mart (Xinhua) — Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, sahnede sanatçılar tarafından tasarlanan moda kıyafetleri, eşi benzeri olmayan bir atmosferi süsleyen çeşitli renk ve stillerle birlikte sunuyor.