Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış

YENİ DELHİ, 25 Mart (Xinhua) — Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, sahnede sanatçılar tarafından tasarlanan moda kıyafetleri, eşi benzeri olmayan bir atmosferi süsleyen çeşitli renk ve stillerle birlikte sunuyor.

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda bir model, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin bir kreasyonunu sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda bir model, Hindistanlı tasarımcı Payal Pratab'ın bir kreasyonunu sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin kreasyonlarını sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda bir model, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin bir kreasyonunu sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, Hindistanlı tasarımcı Diksha Khanna'nın kreasyonlarını sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin kreasyonlarını sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, Hindistanlı tasarımcı Payal Pratab'ın kreasyonlarını sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda bir model, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin bir kreasyonunu sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Xinhua / Dünya