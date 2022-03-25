Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış - Haberler

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Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış

Xinhua - Dünya
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Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış

YENİ DELHİ, 25 Mart (Xinhua) — Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, sahnede sanatçılar tarafından tasarlanan moda kıyafetleri, eşi benzeri olmayan bir atmosferi süsleyen çeşitli renk ve stillerle birlikte sunuyor.

YENİ DELHİ, 25 Mart (Xinhua) — Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, sahnede sanatçılar tarafından tasarlanan moda kıyafetleri, eşi benzeri olmayan bir atmosferi süsleyen çeşitli renk ve stillerle birlikte sunuyor.

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda bir model, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin bir kreasyonunu sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda bir model, Hindistanlı tasarımcı Payal Pratab'ın bir kreasyonunu sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin kreasyonlarını sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda bir model, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin bir kreasyonunu sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, Hindistanlı tasarımcı Diksha Khanna'nın kreasyonlarını sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin kreasyonlarını sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, Hindistanlı tasarımcı Payal Pratab'ın kreasyonlarını sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda bir model, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin bir kreasyonunu sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Xinhua / Dünya

Yeni Delhi, India, Mart, Moda, Dünya, Haberler

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