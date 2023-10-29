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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Kutub Minar Türk bayrağıyla aydınlatıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki kutlu minare olarak bilinen Kutub Minar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, başkentin en eski ve ikonik eserlerinden 72,5 metre yüksekliğindeki Kutub Minar'ın kırmızı ve beyaz renklere büründüğünü ifade etti. Sunel, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kutub Minar'ın Türk bayrağıyla aydınlatılmış görselini paylaştı.