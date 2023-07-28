Hindistan'ın Andaman Adaları'nda 5,6 Büyüklüğünde Deprem
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Hindistan'ın Andaman Adaları'nda yerel saatle 19.23'te 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Andaman Adaları olarak açıklandı. Depremin yerin 87 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. Tsunami uyarısı yapılmadı.
Hindistan'ın Andaman Adaları'nda, yerel saatle 19.23'te 5,6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Andaman Adaları olduğunu açıkladı.
USGS, yerel saatle 19.23'te meydana gelen depremin yerin 87 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / Nuri Aydın - Dünya