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Hindistan Hava Sahasını Pakistan Uçuşlarına Kapatıyor

Hindistan Hava Sahasını Pakistan Uçuşlarına Kapatıyor
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Hindistan, 23 Mayıs'a kadar Pakistan'a ait veya Pakistan tarafından işletilen tüm uçuşlara hava sahasını kapattığını açıkladı. Bu karar, iki ülke arasındaki gerilimlerin artması ile birlikte geldi.

HİNDİSTAN, hava sahasını 23 Mayıs'a kadar Pakistan'a ait ya da Pakistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını duyurdu.

Hindistan, Pakistan'a ait sivil ve askeri uçakların Hint hava sahasını kullanmasını yasaklayan havacılık bildirisi (NOTAM) yayımladı. NOTAM'da, kısıtlamanın, Pakistan tarafından işletilen veya kiralanan tüm uçakları kapsadığı ve 23 Mayıs'a kadar geçerli olacağı belirtildi. Pakistan da 24 Nisan'da, hava sahasının Hindistan'a ait ya da Hindistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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