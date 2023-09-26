Hindistan Genelkurmay Başkanı, Hint-Pasifik bölgesinde güven inşa etmeyi ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Hindistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Manoj Pande, Hint-Pasifik bölgesinde güven inşa etmeyi ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Pande, bölgede güven inşa etme, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme ve uluslararası hukuka bağlı kalma odaklı olduklarını ifade etti.

YENİ Hindistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Manoj Pande, Hint-Pasifik bölgesinde güven inşa etmeyi ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Pande, başkent Yeni Delhi'de Hindistan ve ABD ev sahipliğinde düzenlenen Hint-Pasifik Ordu Komutanları Konferansı'nda konuştu.

Tüm ulusların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulan özgür ve istikrarlı bir Hint-Pasifik konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Pande, bölge ülkelerinin özgür bir Hint-Pasifik için çaba sarf ettiği sırada, "devletlerarası çekişme ve rekabetin tezahürlerine" tanık olduklarını dile getirdi.

Pande, bölgede güven inşa etmeyi ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Hindistan'ın bakış açısının anlaşmazlıkları barışçıl yollardan çözmeye, güç kullanmaktan kaçınmaya ve uluslararası hukuka bağlı kalmaya odaklandığını söyledi.

Genelkurmay Başkanı, deniz güvenliğindeki zorlukların yanı sıra bölgede toprak anlaşmazlıkları ve "gayrimenkul edinmek ve askeri üsler kurmak için yapay olarak genişletilen adalar" dahil olmak üzere karada da güvenlik ve insani kaygılarla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.