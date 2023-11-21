Hindistan, Filistin devletinin kurulması için doğrudan müzakerelerin devamını savundu

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ruchira Kamboj, ülkesinin bağımsız Filistin devletinin kurulması için doğrudan müzakerelerin devam etmesini savunduğunu belirtti. Kamboj, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Hindistan'ın İsrail-Filistin çatışmasına barışçıl ve kalıcı çözüm bulunması konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ruchira Kamboj, ülkesinin bağımsız Filistin devletinin kurulması için "doğrudan müzakerelerin" devam etmesini savunduğunu belirtti.

ANI News'un haberine göre, Kamboj, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Hindistan'ın "İsrail-Filistin çatışmasına barışçıl ve kalıcı çözüm bulunması konundaki pozisyonunda ısrarcı olduğunu" söyledi.

Kamboj, ülkesinin her zaman, İsrail'le yan yana, barış içerisinde güvenli ve tanınmış sınırlar dahilinde egemen, bağımsız ve yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulması için doğrudan müzakerelerin sürmesini desteklediğini kaydetti.

Uluslararası toplumun "çatışmanın şiddetinin düşürülmesi ve acil insani yardım çalışmalarının sağlanması için çalışmalarını" memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Kamboj, her türlü şiddete karşı olduklarını belirtti.

Kamboj, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini kaydederek tarafları barış ve istikrarın sağlanması için çalışmaya çağırdı.

Ayrıca Kamboj, ülkesinin Filistin'e 70 ton acil insani yardım yaptığını, yardımların devam edeceğini ifade etti.