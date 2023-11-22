Hindistan, Endonezya ve Avustralya İsrail-Hamas uzlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Hindistan, Endonezya ve Avustralya, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Endonezya Dışişleri Bakanlığı da uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise sürdürülebilir ateşkese doğru atılacak sonraki adımları görmek istediklerini ifade etti.

Hindistan, Endonezya ve Avustralya, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra??????? Modi, çevrim içi yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

???????Modi, "Rehinelerin serbest bırakılması haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm rehinelerin yakında serbest bırakılacağını umuyoruz." dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Uzlaşmadan, çatışmanın kalıcı olarak sona erdirilmesi ve adil barışa yönelik ciddi görüşmelerin başlatılması için kapı açmasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, Katar, taraflar arasındaki arabuluculuk çabalarından dolayı takdir edildi.

Açıklamada, çatışmalara insani ara verilmesini, Gazze'deki Endonezya Hastanesinde çalışan ve şu ana kadar doğrudan temas kurulamayan 3 vatandaşının izini sürmek için kullanacakları bildirildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkenin Adelaide kentinde düzenlenen basın toplantısında, söz konusu uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Wong, sürdürülebilir ateşkese doğru atılacak sonraki adımları görmek istediklerini kaydetti.

Çatışmalara insani ara verilmesinin önemli ve gerekli olduğunu vurgulayan Wong, "Kalıcı barışın, İsrailliler ve Filistinlilerin uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde güvenli ve müreffeh şekilde yaşamalarını sağlayacak iki devletli çözümü gerektirdiğini bir kez daha yineliyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada, Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da başlayacağını açıklamıştı.