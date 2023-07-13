Hindistan Dışişleri Bakanı Şam'da Suriye Devlet Başkanı Esed ile Görüştü

Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Vellamvelly Muraleedharan, başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı toplantıda Esed, Suriye'ye desteklerinden dolayı Hindistan'a teşekkürlerini iletti. Hindistanlı Bakan da Suriye-Hindistan ilişkilerinin 'köklü' bir tarihe sahip olduğunu belirterek, ekonomi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda bu ilişkileri sürdürmek istediklerini kaydetti.

Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Vellamvelly Muraleedharan, başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya geldi.

Suriye'deki haber ajansı SANA'ya göre, Hindistan'da Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muraleedharan, resmi temaslarda bulunmak üzere Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

Başkent Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşen Muraleedharan, daha sonra Devlet Başkanı Esed ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı toplantıda Esed, Suriye'ye desteklerinden dolayı Hindistan'a teşekkürlerini iletti.

Hindistanlı Bakan da Suriye-Hindistan ilişkilerinin "köklü" bir tarihe sahip olduğunu belirterek, ekonomi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda bu ilişkileri sürdürmek istediklerini kaydetti.