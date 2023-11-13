Hindistan Dışişleri Bakanı İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirdi

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İngiltere'ye yaptığı ziyaret kapsamında yeni Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi. Jaishankar, görüşmede stratejik ortaklığın potansiyeline ulaşma konusunu ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile de görüşen Jaishankar, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırmaya yönelik görüşlerini paylaştı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İngiltere'ye ziyareti kapsamında ülkenin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

Jaishankar, sosyal medya platformu X'ten, Cameron ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanlığına atanan Cameron'ı kutlayan Jaishankar, görüşmede, ülkelerinin "stratejik ortaklığının tam potansiyeline ulaşması" konusunu ele aldıklarını aktardı.

Batı Asya'daki duruma ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile Hint-Pasifik bölgesine ilişkin konulara değindiklerini ifade eden Jaishankar, Cameron ile yakından çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Jaishankar, İngiltere Savunma Bakanı Shapps ile de görüştü

Bakan Jaishankar, X'ten yaptığı diğer paylaşımda, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile de görüştüğünü bildirdi.

Ülkelerinin savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırmaya ilişkin görüştüklerini aktaran Jaishankar, Shapps ile küresel güvenlik sorunlarına ilişkin görüşlerini paylaştıklarını kaydetti.

Bakan Jaishankar'ın, 11 Kasım'da başlayan İngiltere ziyaretinin 15 Kasım'da sona ermesi bekleniyor.

İngiltere'de eski Başbakanı Cameron, yeni Dışişleri Bakanı olmuştu

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, görevden alınan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yerine getirilerek ülkenin yeni İçişleri Bakanı olmuştu.

Ülkede 7 yıldır siyasetin dışında kalan eski Başbakan Cameron da Dışişleri Bakanlığında boşalan göreve getirilerek aktif siyasete geri dönmüştü.

Cameron, başbakanlıktan istifa etmişti

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2016'da yapılan referandum,1973'ten bu yana üyesi olduğu AB'den ayrılması (Brexit) yönünde sonuçlanmıştı.

Ülkede 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmış, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmaması için kampanya yürüten dönemin Başbakanı Cameron, istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Cameron, 2020'ye kadar sürdürmesi gereken Başbakanlık görevini İçişleri Bakanı Theresa May'e devretmiş, eylül ayında milletvekilliğinden de istifa ederek 50 yaşında emekliye ayrılmıştı.